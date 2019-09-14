В Москве жёстко отчитали Кучму: Придётся делать выводы

14.09.2019, Москва, Михаил Рябов

Назначенный представителем Украины на переговорах в Минске по Донбассу экс-президент Леонид Кучма вчера на форуме своего зятя олигарха Виктора Пинчука сделал несколько заявлений относительно судьбы ЛДНР, идущих вразрез с Минскими соглашениями, которые вроде бы обещал выполнять Владимир Зеленский.

На это обращает внимание российский политолог Алексей Чеснаков, считающийся близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову, курирующему вопрос переговоров по Донбассу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние заявления официального представителя Украины в Минской Контактной группе Леонида Кучмы о том, что Зеленский не готов предоставить особый статус для отдельных районов Донецкой и Луганской областей еще одно наглядное доказательство того, что именно Украина не выполняет и не собирается выполнять Минские соглашения.

Кучма расписывается в том, что его страна ведет двойную игру. Одновременно утверждается о необходимости выполнить Минские соглашения и о необходимости «сохранить санкции в отношении России за невыполнение этих соглашений», и что Украина не будет предоставлять особый статус Донбассу. Как это можно совместить?

Видимо у господина Кучмы наступил склероз. Ему лучше еще раз прочитать текст Минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года.

Минские соглашения – это не что иное, как соглашения об особом статусе Донбасса. В них перечислены параметры, которые необходимо выполнить Киеву для обеспечения этого особого статуса.

То же касается и заявления Кучмы о неготовности Киева к массовой амнистии для участников конфликта. Опыт урегулирования подобных конфликтов по всему миру за несколько десятков лет свидетельствует, что без массовой амнистии никакого мира не достичь.

Неуклюжие высказывания Кучмы либо сделаны по глупости, либо украинская сторона всем демонстрирует, что не является ответственным партнером и не собирается выполнять Минские соглашения.

Из этого придется делать соответствующие выводы», – резюмирует Чеснаков.