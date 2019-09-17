В Минске ожидается прорыв. Появляется возможность для первой встречи Путина с Зеленским

17.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

18 сентября в Минске пройдет очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе – ожидается, что будет утверждена и подписана единая редакция «формулы Штайнмайера», предусматривающей вступление в силу закона об особом статусе Донбасса после проведения выборов в ЛДНР.

Об этом, ссылаясь на свои источники, пишет «Коммерсант», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что переговорщикам, по сути, предстоит подготовить условия для проведения саммита нормандской четверки, чего активно добивается президент Украины Зеленский. При этом российская сторона готова на саммит, но лишь при решении в рамках контактной группы двух задач: разведение сил в Петровском и Золотом, а также утверждение общей редакции «формулы Штайнмайера».

По информации издания, уже появилось компромиссное решение, которое планируется оформить в виде документа и подписать.

«Если ожидаемые договоренности станут реальностью, проведению саммита в нормандском формате, на котором президенты Путин и Зеленский впервые смогут очно пообщаться друг с другом, ничего не помешает», – пишет газета.

При этом один из российских переговорщиков пояснил, что проведение саммита в сентябре нереально из-за плотного графика российского президента и главы МИД РФ.

При этом, как сообщал «ПолитНавигатор», МИД Украины, формально не отказываясь от формулы Штайнмайера, оговаривает ее выполнение рядом условий., фактически ставящих крест на Минских соглашениях.