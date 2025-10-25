В «мирном плане» Европы нет ничего мирного – Ширяев

Максим Столяров.  
25.10.2025 15:14
  (Мск) , Москва
Просмотров: 362
 
Дзен, ЕС, НАТО, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Презентованный накануне «Мирный план» Европы по сути является перечислением направлений, по которым Запад будет давить на Россию, принуждая к остановке СВО не на условиях Москвы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Даже не понятно, почему в этом плане Европы 12 пунктов, а, допустим, не 7 или 18. Там очень много пунктов, которые вообще совсем не обязательны. Например, обмен пленными, возврат детей в семьи. Это вообще гуманитарные вопросы, которыми можно спокойно заниматься без всякого мирного соглашения. Поэтому некоторые вещи за уши буквально притянуты», – сказал Ширяев.

«Этот план предусматривает просто давление на Россию. В нем нет вообще никаких предложений для России. Вообще никаких. И в центре лежит такое убеждение, которое высказал президент Финляндии Стубб – что русские не сядут за стол переговоров, если на них не надавить.

И отсюда следует, что надо собрать деньги на вооружение Украины, вводить новые санкции. План принуждения, я бы так сказал. Это не план переговоров. План переговоров другой: я вам предлагаю то-то, вы нам то-то, давайте искать пути в согласование наших позиций.

А здесь никаких позиций никто согласовать не собирается. Это план того, как они будут давить на Россию», – добавил он.

Метки: ,

