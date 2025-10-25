В «мирном плане» Европы нет ничего мирного – Ширяев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Презентованный накануне «Мирный план» Европы по сути является перечислением направлений, по которым Запад будет давить на Россию, принуждая к остановке СВО не на условиях Москвы.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Даже не понятно, почему в этом плане Европы 12 пунктов, а, допустим, не 7 или 18. Там очень много пунктов, которые вообще совсем не обязательны. Например, обмен пленными, возврат детей в семьи. Это вообще гуманитарные вопросы, которыми можно спокойно заниматься без всякого мирного соглашения. Поэтому некоторые вещи за уши буквально притянуты», – сказал Ширяев.