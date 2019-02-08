«В моём мирном плане места Крыму нет» – Медведчук
Вопрос Крыма и Украины может быть решён только после смены киевской власти с её скотским отношением к крымчанам.
Об этом во время прямого включения из Киева в эфире НТВ заявил председатель политсовета украинской партии «За життя» Виктор Медведчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«В концепции моего мирного плана предусмотрено мирное урегулирование и прекращение боевых действий на Донбассе. Эта проблема сегодня является актуальной для Украины. Крым – это отдельная история, отдельные переговоры и отдельная политика государства.
Хочу вам напомнить слова действующего президента Порошенко, которые он сказал несколько лет назад, что Крым вернётся в Украину, когда в Украине жизнь станет лучше, чем в Крыму. После этого действующая власть сделала всё для того, чтобы это не состоялось. И она это сделала не только социально-экономической ситуацией, которую она создала в Украине, она ещё и сделала так, чтобы люди, которые живут в Крыму, как можно быстрее забыли киевскую власть.
Перекрыли транспортное сообщение, авиационные и железнодорожные перевозки, отключили воду, отключили электроэнергию – сделали всё для того, чтобы эти люди поняли, какое реальное отношение сегодня киевской власти к крымчанам», – заявил украинский политик.
«Поэтому когда меня спрашивают, какое место в моём плане, я говорю, что в моём плане места Крыму нет по одной простой причине, что власть в стране должна измениться, изменить отношение к своим гражданам, если она считает, что это её граждане. Потому что я считаю, что Крым, в соответствии с действующей Конституцией – это Украина, а вот власть, судя по действиям, о которых я сказал, так не считает», – добавил Медведчук.
Как сообщал «ПолитНавигатор», «мирный план Медведчука» заключается в создании «автономного региона Донбасс» в составе Украины, за что в украинской генпрокуратуре на политика было открыто уголовное производство.
По вопросам разбана обращаться на [email protected]
Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.