08.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Вопрос Крыма и Украины может быть решён только после смены киевской власти с её скотским отношением к крымчанам.

Об этом во время прямого включения из Киева в эфире НТВ заявил председатель политсовета украинской партии «За життя» Виктор Медведчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В концепции моего мирного плана предусмотрено мирное урегулирование и прекращение боевых действий на Донбассе. Эта проблема сегодня является актуальной для Украины. Крым – это отдельная история, отдельные переговоры и отдельная политика государства.

Хочу вам напомнить слова действующего президента Порошенко, которые он сказал несколько лет назад, что Крым вернётся в Украину, когда в Украине жизнь станет лучше, чем в Крыму. После этого действующая власть сделала всё для того, чтобы это не состоялось. И она это сделала не только социально-экономической ситуацией, которую она создала в Украине, она ещё и сделала так, чтобы люди, которые живут в Крыму, как можно быстрее забыли киевскую власть.

Перекрыли транспортное сообщение, авиационные и железнодорожные перевозки, отключили воду, отключили электроэнергию – сделали всё для того, чтобы эти люди поняли, какое реальное отношение сегодня киевской власти к крымчанам», – заявил украинский политик.

«Поэтому когда меня спрашивают, какое место в моём плане, я говорю, что в моём плане места Крыму нет по одной простой причине, что власть в стране должна измениться, изменить отношение к своим гражданам, если она считает, что это её граждане. Потому что я считаю, что Крым, в соответствии с действующей Конституцией – это Украина, а вот власть, судя по действиям, о которых я сказал, так не считает», – добавил Медведчук.

Как сообщал «ПолитНавигатор», «мирный план Медведчука» заключается в создании «автономного региона Донбасс» в составе Украины, за что в украинской генпрокуратуре на политика было открыто уголовное производство.