В Молдове арестована вице-председатель оппозиционной партии

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Один из самых известных оппозиционных политиков Молдовы вице-председатель партии «Шор» Мария Таубер арестована на трое суток.

Ее задержали сегодня в аэропорту Кишинева при попытке выехать в Израиль на лечение.



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Основанием для задержания было названо нарушение условий примененной к Таубер меры пресечения, хотя они не предусматривают запрет на выезд из страны. Политику даже вернули загранпаспорт.

Антикоррупционная прокуратура Молдовы обратилась к судье с ходатайством о замене меры пресечения для Таубер на предварительный арест.

Политик уверяет, что собиралась выехать на лечение и вернуться 4 мая. У нее даже куплены обратные билеты.

Таубер считает, что основанием для ее ареста стали результаты выборов в Гагаузии, где во второй тур вышла представительница партии «Шор». Задержание состоялось в день рождения оппозиционерки.

«Я прекрасно понимаю, почему все это происходит, потому что я активная, потому что я с ними не согласна. Поверьте, никакие аресты и давление меня не остановят. Конечно, я благодарю Майю Санду, за такой подарок ко дню рождения, она скоро получит такой же подарок», – заявила Таубер в видеообращении.

Из Израиля ее поддержал партийный босс, криминальный олигарх Илан Шор, которого партия Санду недавно лишила депутатского мандата.

«Сегодня случился омерзительный поступок – подлый, низкий и дешевый. Действующий фашистский режим боится победы Партии «ШОР» в Гагаузии как нечистой силы», – заявил Шор.

Многие вспомнили, что в прошлом году другого оппозиционного политика экс-президента Молдовы Игоря Додона арестовали в день рождения президента Майи Санду, а в феврале в день его рождения в доме у Додона прошли обыски.

«Это уже пунктик какой-то у Санду с днями рождения. Майя Григорьевна, в календаре есть много других дат. Или это какая-то детская травма? Нужно в штат Администрации президента ввести психолога.», – пошутила в своем тг-канале молдавская тележурналистка Елена Пахомова.

В Кишиневе поползли слухи, что помимо задержания Таубер режим Санду планирует и помещение под стражу Додона. Изолировав оппозиционных лидеров, правящая партия рассчитывает обезглавить намеченные массовые акции 7 и 9 мая, а также запугать всех остальных несогласных.