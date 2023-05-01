Россия победила в Гагаузии

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Сенсацией стал первый тур выборов главы Гагаузской автономии в Молдове. Малоизвестная Евгения Гуцул от партии «Шор» выбилась в лидеры гонки вопреки прогнозам и ожиданиям экспертов.

С ней во второй тур с примерно таким же результатом вышел и Григорий Узун от Партии социалистов. Во втором туре гагаузам предстоит выбрать одного из двух открыто пророссийских кандидатов, тогда как в Кишиневе боятся повторения гагаузских выборов в масштабах всей страны.

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Предварительные результаты первого тура гагаузская ЦИК озвучила поздно ночью, и они сразу же произвели эффект разорвавшейся бомбы. До выборов Евгения Гуцул была юристом в Кишиневе, а с Гагаузией её не связывало ничего, кроме места рождения и прописки. На выборах она была единственной женщиной-кандидатом, причем открыто выдвинулась от имени политической партии, в то время как остальные конкуренты предпочли назваться независимыми.

Вся избирательная кампания Гуцул, от невероятных обещаний про 500 миллионов евро инвестиций и строительства собственного аэропорта в тикток-видео была, по сути, избирательной кампанией Шора и его партии.

Руководители партии «Шор» возглавили предвыборный штаб Евгении Гуцул, водили её на встречи с избирателями, организовывали, обучали и оплачивали агитаторов и сторонников, готовили ко дню голосования.

Роль уроженки Этулии была достаточно простой – играть в кандидата, и она с ней прекрасно справилась. Команда же Илана Шора, как показали результаты первого тура, прекрасно справилась с задачей вывести партийного кандидата во второй тур.

Определенную роль в её успехе сыграл и виртуальный десант российских популярных исполнителей Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова и Николая Баскова, из Москвы призывавших голосовать за «нашу знакомую Женечку и партию нашего друга Илана Шора».

Лично приехать и агитировать они не смогли – как заявили в правительстве Молдовы, Киркоров и другие российские деятели культуры и политики в «черном списке» и им запрещен въезд в страну. Впрочем, и заявлений через интернет оказалось достаточно для сенсационного результата Евгении Гуцул.

Полной поддержкой политической партии её ближайший конкурент Григорий Узун похвастаться не может.

Официально пророссийская Партия социалистов и её лидер Игорь Додон активно выступали в поддержку своего протеже. Команда Узуна ежедневно проводила по несколько встреч с избирателями, а главным их героем и выступающим был экс-президент. Он до того примелькался местным жителям, что многие стали его называть уже «гагаузом», а сам Додон признавался, что даже на своих президентских выборах так не выкладывался.

Додон и Узун на встрече с избирателями.

В то время как Додон и Партия социалистов активно работали на одного кандидата, другая часть актива ПСРМ помогали другому, Виктору Петрову. Депутаты-социалисты Василий Боля и Александр Суходольский официально возглавили его штаб, и ПСРМ ограничилась лишь осуждением их за самодеятельность.

Боля с Суходольским даже организовали в поддержку Петрова форум Народной дипломатии в Комрате, на который пригласили и раиса Татарстана Рустама Минниханова. Главу российского региона в Молдову не впустили, зато скандал напомнил всем, что Петров тоже связан с Россией (как и Узун с Шором).

Этого оказалось недостаточно, чтобы Петров вышел во второй тур, но 16,2% голосов (или 9 123) он собрал. Возможно, этой поддержки хватило бы Узуну для победы с первого тура, но разброд и шатание в Партии социалистов этому помешали, и еще могут сказаться во втором туре.

Еще одним важным результатом прошедшего вчера голосования стал катастрофический провал Дмитрия Кройтора, молдавского посла в Турции, который двигался в башканы при одновременной поддержке действующего башкана Ирины Влах, центральных властей из Кишинева (приславших ему в помощь советника президента Санду) и посольства Турции в Молдове.

Несмотря на совокупную мощь всех задействованных сил, финансирование, административный ресурс и поддержку властей Кройтор набрал чуть больше 10% голосов. Кройтор в автономии известен как евролиберал, интеллигент и предатель – в 2002-м он бежал из региона, променяв пост башкана Гагаузии и команду сторонников на должность посла в Швейцарии.

В ходе избирательной кампании конкуренты не припоминали Кройтору этот нюанс из его биографии, но избиратели припомнили на голосовании. Расчет Кишинева крылся в том, что такой податливый башкан, как Дмитрий Кройтор не стал бы сопротивляться решениям центральных властей, которые бы еще сильнее ограничивали полномочия и возможности Гагаузии в составе Молдовы.

Речь идет о таком ключевом факторе, как право властей автономии влиять на решения центральных властей в сфере внутренней и внешней политики, монополию над которыми хотела бы сохранить за собой администрация Майи Санду. Башкан Гагаузии по статусу – член правительства Республики Молдова, с весьма широким спектром полномочий и возможностей.

Теперь, после провала кишиневских планов по «решению гагаузского вопроса», в молдавском прозападном правительстве гарантированно окажется пророссийский башкан.

Если предыдущая глава автономии Ирина Влах терпеливо сносила обвинения и оскорбления в адрес гагаузов от премьер-министра Дорина Речана и других членов кабинета министров, то теперь ситуация может радикально поменяться.

Правительство Молдовы может стать трибуной политика из Гагаузии, который станет использовать её для выступлений в поддержку России и восточного вектора. Это разрушит иллюзию проевропейского единодушия в молдавском обществе, которую так старательно изображали в Кишиневе.

«Если не будет создана сильная, проевропейская альтернатива действующей власти, результат в Гагаузии рискует повториться на уровне республики на следующих выборах» – предупреждает экс-премьер Влад Филат.

По его словам, поздравления и поощрения западных политиков, конечно же, хорошо, но голосуют молдавские граждане, которые, судя по результатам в Гагаузии, на эти похвалы из Брюсселя и Вашингтона не очень падки.