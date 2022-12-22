В Молдове парламентская оппозиция устроила протест в защиту СМИ – депутаты Санду смеялись

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Несколько сотен человек пришли сегодня к парламенту Молдовы в знак протеста против закрытия 6 русскоязычных телеканалов.

В митинге участвовали оставшиеся без работы журналисты, а также представители оппозиционных партий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Демонстранты скандировали: «Нет цензуре!», «Долой диктатуру!», «Протестуем против преступного авторитарного режима», «Требуем свободы».

«Сегодня мы протестуем против криминального режима. Против тоталитарного, кретинского и идиотского режима. Против импотентного режима с точки зрения профессионализма, который с помощью запугиваний пытается посеять панику и страх. Они закрыли школы и университеты, потому что им не нужны образованные люди. Они закрывают роддома, так как не хотят, чтобы молодые семьи видели здесь своё будущее», – сказала журналист и депутат Адела Рэйляну.

Троих представителей митингующих депутаты от оппозиции провели в парламент, чтобы они могли высказать свои претензии. Однако правящая партия не захотела слушать протестующих. Она демонстрировала полное удовольствие от гонений на СМИ.

«В течение нескольких дней, не знаю как вы, но я чувствую, что наше информационное пространство стало лучше пахнуть. Некоторые были зависимы от этого запаха, но с закрытием каналов стало легче дышать», – заявил спикер парламента Игорь Гросу.

«Мы сделаем всё, что в наших силах для защиты свободы слова, демократии и ценностей. И если для этого нужны будут категоричные решения, вплоть до закрытия СМИ, то сделаем это. Так поступили страны Прибалтики, так поступает весь Евросоюз в отношении российских СМИ. Потому что белое – это белое, а черное – это чёрное», – считает депутат от правящей партии Дан Перчун.

Возмущенные депутаты от оппозиции заблокировали трибуну и потребовали распустить парламент и провести досрочные выборы.

«Такого не было даже во времена Плахотнюка (криминальный олигарх. «хозяин Молдовы» – ред.). Вам должно быть стыдно!», – заявил депутат Влад Батрынча.

После этого оппозиция покинула зал заседаний, а правящее прозападное большинство принялось принимать законы.