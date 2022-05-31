В Молдове разгорается бунт против ЛГБТ

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Примар Кишинева Ион Чебан запретил проводить гей-парад в молдавской столице.

Об этом он написал у себя в соцсети, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Занимайтесь чем хотите, но у себя дома, не на публике», – написал Чебан.

С просьбой запретить ЛГБТ-парад к примару обратилась молдавская Митрополия.

«Организаторы этого парада и их иностранные наставники должны уже знать реалии здешних мест из опыта прошлых лет, поскольку подобные демонстрации всегда вызывают опасность, насилие и стычки с обеих сторон», — заявила митрополия.

Митрополит Кишиневский и всея Молдовы Владимир считает, что «этот парад меньшинств оскорбителен и публично бросает вызов ценностям большинства нашего общества».

Запретом возмутилась ЛГБТ-активистка Анжелика Фролова.

«Ион Чебан не имеет прав и полномочий запрещать марш ЛГБТ. Мэр Кишинева может обратиться в суд и попросить судей запретить марш, но у него должно быть очень веское на то объяснение. В общем, запретить марш нет никакой возможности», – написала она в соцсети.

Примар оперативно ответил активистке.

«Запрещено, Анжелика, я так говорю. В Кишиневе вам не место на улицах. Ни с Майей Санду, ни без нее. У себя дома – пожалуйста!», – написал Чебан.

25 апреля Народное собрание Гагаузии (автономия в составе Молдовы) приняло постановление «О запрете пропаганды нетрадиционных отношений, ЛГБТ на территории АТО Гагаузия (Гагауз Ери).

10 лет назад в Молдове приняли закон об обеспечении равенства «по сексуальной ориентации». С тех пор в Кишиневе каждый год проводят фестиваль ЛГБТ «Молдова Прайд» при поддержке западных посольств, регулярно вывешивающих на своих зданиях радужные флаги. Вдохновившись примером кураторов, Молдова назначила послом в США Виорела Урсу, который является открытым гомосексуалистом. А депутат правящей партии Михай Попшой пообещал рассмотреть возможность вывесить флаги ЛГБТ на здании правительства Молдовы и президентуры.