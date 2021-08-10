В Молдове стартовала антиправославная кампания Санду

10.08.2021, Кишинёв, Владимир Букарский

Меньше месяца назад в статье на портале «ПолитНавигатор» мы прогнозировали, что одной из мишеней для атак команды Майи Санду в Молдове станет Православная Церковь, являющаяся последним оплотом традиционных консервативных ценностей в молдавском обществе. Мы, однако, не ожидали, что наш прогноз начнёт оправдываться столь быстро.

Атака на Церковь начата, хоть и не напрямую со стороны властей – для этой нечистоплотной миссии подрядили «блогера и общественного деятеля» Иона Андронаке, бывшего студента Богословской академии, отчисленного за публикацию антицерковных «разоблачительных» видео. С тех пор он стал активным борцом за гендерное равенство и за реформирование Церкви в либеральном ключе. Андронаке борется за «очищение Церкви», которая, по его мнению, превратилась в «обычного поставщика услуг», «помпезную копию ЗАГСа». Своих оппонентов он называет «православным Талибаном».

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Ион Андронаке активно лоббирует сексуальных извращенцев, кощунственно заявляя, что «Христос был распят не только ради гетеросексуалов». Он принимал самое активное участие в маршах в защиту ЛГБТ. По его словам, «ненависть, которую некоторые православные христиане проявляют по отношению к группе, которую дискриминирует все общество, – абсолютно несовместима с христианством».

И ни слова о том, что эта группа пропагандирует совершение тяжкого греха. Андронаке назвал «гомофобной» даже собственную семью, в которой вырос, в том числе собственных отца и мать. Понятно, что такого человека не могли не заметить западные кураторы Молдовы: он участвовал в ряде проектов по линии Евросоюза, в частности, в программе «ЕС за гендерное равенство: вместе против стереотипов и гендерного насилия».

Подобно протестантам, Андронаке считает, что «самобытное, настоящее христианство существовало в первые века, когда христианство было непризнанной, гонимой религией». По его словам, в те времена «сообщество христиан было настоящим, оно не занималось оказанием услуг». С этой, откровенно еретической точки зрения подлинными христианами не являются ни император Юстиниан, ни святой Иоанн Дамаскин, ни Владимир Святой, ни Александр Невский, ни преподобные Сергий Радонежский и Серафим Саровский. Не удивительно, что, с точки зрения Андронаке, вовлечение Церкви в политику является «опасной тенденцией».

«Кассовый аппарат в каждую церковную лавку!»

Сразу же после формирования новых органов власти Ион Андронаке адресовал парламенту и правительству информационную записку с целью внесения поправок в законодательство относительно деятельности религиозных конфессий в Молдове.

«В течение многих лет мы были недовольны злоупотреблениями со стороны Молдавской митрополии, а также политиков, которые заигрывали с православным духовенством, – написал Андронаке в Facebook. – Православные иерархи оказали поддержку определённой политической партии [какой именно, блоггер не уточняет. – В.Б.], а затем политики предложили митрополиту определенные привилегии, такие как освобождение от импортных пошлин, дипломатические паспорта, правительственные номера».

Не скрывая своих симпатий к Майе Санду и партии «Действие и солидарность», Андронаке откровенно пишет: «Наконец-то у нас есть парламент и правительство с честными людьми. Смогут ли они внести прозрачность и справедливость в культы?».

Среди мер, которые предлагает Андронаке,

официальное трудоустройство служителей церкви (епископов, священников, диаконов, чтецов, пономарей и т.д.) в своих религиозных общинах и официальная выплата им зарплат, с которых трудоустроенные лица будут платить взносы в социальные фонды, получая медицинский полис и государственную пенсию;

налогообложение коммерческих операций Церкви (то есть, кассовые аппараты в церковных лавках);



налогообложение церемоний и ритуалов, совершаемых религиозными организациями: поставщик религиозных услуг должен за каждую требу выдавать квитанцию с последующей уплатой налогов;

обязательная регистрация всех добровольных пожертвований в учётной записи религиозной общины с последующей отчётностью о доходах и расходах;

декларирование личного имущества лидеров религиозных конфессий.

Ион Андронаке и ему подобные, предлагая всё это, стучат в открытую дверь. Сама Церковь не против уплаты налогов в пользу государства. С единственным ограничением: каждый гражданин, пользующийся услугами Церкви (крещение, венчание, отпевание, панихиды, освещение куличей и т.д.), должен платить десятую часть своих зарплат в свою религиозную общину.

Большой вопрос, устроит ли подобная практика самих граждан страны, пользующихся «религиозными услугами», включая самих депутатов от партии «Действие и солидарность». Кроме того, деятельность религиозных организаций носит бесприбыльный характер: пожертвования идут не на развитие бизнеса, а на нужды храма и религиозной общины.

У Православной Церкви будут отбирать храмы?

Однако ряд пунктов Андронаке откровенно направлены против одной общины – Молдавской митрополии в составе Русской Православной Церкви. Так, среди прочих мер, он предлагает изъять у митрополита Кишинёвского и всея Молдовы Владимира дипломатический паспорт и государственные регистрационные номера автомобилей, якобы на том основании, что он единственный представитель религиозного культа в Молдове, пользующийся подобными статусными привилегиями. (О том, что Молдавская митрополия является крупнейшей религиозной организацией страны, охватывающей более 80% её населения, блогер умалчивает).

Более всего возмутителен другой пункт в программе Андронаке, а именно «справедливое предоставление государственных благ». По его словам, 656 государственных культовых сооружений используются на основании недобросовестного договора между министерством культуры и Молдавской митрополией. Блогер считает, что этот контракт необходимо пересмотреть, дабы обеспечить здания для богослужений для 46 религиозных конфессий, зарегистрированных в Молдове. Под этим предлогом у Молдавской митрополии будут отнимать храмы, передавая их Бессарабской митрополии Румынского патриархата, а то и различным протестантским структурам.

Ну и вишенка на торте – запрет религиозным организациям на участие в политической жизни. По словам Андронаке, молдавский парламент должен запретить лидерам религиозных общин, «использующим государственное имущество», занимать любые политические должности и участвовать в избирательных кампаниях. Здесь на лицо поражение в правах целой категории граждан страны на основании их религиозной деятельности – в полном соответствии с большевистскими практиками в Советском Союзе 20-30-х годов.

Цель – сделать Церковь «послушной» новым гауляйтерам Молдовы

Нет сомнений, что появление статуса богоборца Иона Андронаке – только пробный камень нового прозападного секулярного режима, окончательно установившегося в Молдове в июле этого года, брошенный в ограду Православной Церкви.

Далее, при отсутствии реакции православного духовенства и мирян, а также депутатов от парламентской оппозиции, последуют арматура и бульдозеры, как на соседней Украине. По крайней мере, Апелляционная палата уже вынесла одно антирелигиозное решение по иску Совета по предотвращению дискриминации, возглавляемого человеком по имени Ян Фельдман. Из здания МВД будет убран православный крест, установленный там по инициативе бывшего министра внутренних дел Андрея Нэстасе.

Прозападный марионеточный режим Майи Санду хочет загнать Православную Церковь в Молдове в золотую клетку, сделав её послушной новой власти и её западным хозяевам. Возможно, «хорошие люди» (как они сами себя называют – по полной аналогии с российскими «людьми со светлыми лицами» или белорусскими «невероятными») рассчитывают, что Церковь в Молдове, прельщённая земными благами, не обладает тем потенциалом духовного сопротивления, как Украинская Православная Церковь и её предстоятель, митрополит Онуфрий, а православные активисты будут отвлечены на негодные объекты, такие как ковид-диссидентство, популярное среди некоторых церковных прихожан.

Однако возможно и иное: антицерковная кампания в ленинско-хрущёвском ключе, взятая на вооружение «хорошими людьми» из команды Санду, приведёт к обратному эффекту – всеобщей мобилизации православного населения Молдовы. Будучи не совсем глупыми людьми, президент Молдовы и её окружение не могут этого не понимать.