14.03.2020, Москва, Елена Острякова

Власти Молдовы не приняли пока решения о передаче Республиканского стадиона в Кишиневе посольству США.

Об этом сегодня в эфире телеканала RTR Moldova заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Решения нет. Я понимаю американских партнеров – им все обещали. Плахотнюк этой морковкой тряс. Потом Майя Санду обещала – ничего не сделала. Четыре правительства обещали. Почему нынешнее правительство должно быстро решить?» – сказал Додон.

Он признал, что у американцев есть основания претендовать на объект, поскольку 20 июля 2018 года парламент Молдовы одобрил проект закона «Об упразднении Республиканского стадиона» для строительства на его территории нового здания посольства США в Кишиневе.

«Есть мнение горожан, которые с этим не очень-то согласны, чтоб мы отдали этот участок. Мы в любом случае должны что-то там сделать. Потому что в центре Кишинева бомжи, беспризорники, полный хаос. Принципиальное решение нужно принять, пока его нет», – сказал Додон.

Напомним, что США намерены построить новое здание для своего посольства в Кишиневе на территории бывшего Республиканского стадиона. По данным молдавских СМИ, «американцы намерены организовать там настоящую мини-базу, которая затмит все прочие посольства вместе взятые».

Республиканский стадион был закрыт в 2006-м году, годом позже началось его разрушение. Изначально тогдашние власти в лице премьера Василе Тарлева уверяла, что на месте арены будет построен другой стадион.

Согласно опросам, большинство жителей молдавской столицы выступает против передачи стадиона американцам. Они неоднократно подписывали петиции на эту тему, а недавно обратились к властям с требованием провести референдум.