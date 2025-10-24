В морг под Одессу свозят ВСУшников без кистей рук и татуировок

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Опять рекорд, опять «пэрэмога» — под Одессой заработал первый на Украине полевой морг.

На деньги Красного креста в нем идентифицируют останки ВСУшников по ДНК. Ведь «по старинке» не получается. А почему?..

«Одесса приняла уже одиннадцать репатриаций. Летом прошел большой обмен, и в Украину вернулись останки шести тысяч человек. На Одессу распределили самую большую часть, — говорит начальница Одесского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Татьяна Папиж. — Мы их обработали. В среднем за рабочий день удается отработать около ста пакетов. Никто в стране не был готов к такому количеству погибших».

Ну, вы поняли — стадо или Верховную Раду считают по головам, а «потужную» армию — по пакетам.

«Иногда в пакете — несколько тел, — уточняет судмедэксперт Александр Януков. — Однажды мы видели четыре погибших в одном мешке. Все перемешано. Приходится часами сортировать и исследовать каждый костный фрагмент. Мы получаем тела в ужасном состоянии — мумификация, гнилостные изменения, скелетирование. Не всегда удается с первого раза определить генотип человека, приходится отбирать биологический материал по несколько раз. Кто-то погиб летом, кто-то зимой. Кто-то пролежал в степи неделю, кто-то — больше года».

Укро-журналистов стали добровольно-принудительно гонять в чудо-морг. Так еще с советских времен бывало — «правильно осветить работу производства». О моргах, правда, дело не шло — все о «загнивающих» производствах. А тут — с упором на «современные лаборатории» да «передовые технологии» в евро-мертвецкой…

Но журналюги недоумевают — мол, если все с апломбом «А как тебе такое, Илон Маск?!», то почему родственники «пакетов» годами ждут подтверждения личности и годами же не могут похоронить «мешки»? И почему, в коне концов, нельзя опознать тела по отпечаткам пальцев?

«Нам неоднократно приходилось видеть тела с отрубленными кистями. Это, вероятно, делается специально, чтобы усложнить идентификацию. Родственники также надеются на татуировки, но и они часто исчезают», — отвечает эксперт Януков.

И тут, по законам жанра нацистской пропаганды, следовало бы добавить про «проклятых рашистов», калечащих тела… Но почему-то не добавляют — ни медики, ни даже заангажированные журналисты. Да потому что очевидно!..

Очевидно, что без идентификации трупа родственники не получат обещанные миллионные выплаты за ущерб и на похороны. Потому что все это — из одной оперы с ситуациями, когда погибших на нуле оформляют «отказавшимися выполнять приказ» и дезертирами, или внезапно находят в крови наркотики (сплошь и рядом) — тоже, чтобы не платить.

Все ясно, понятно. Одно лишь гложет. Вот пройдут годы, и какой-то звиздюк спросит: «Тато, а что ты на войне делал?». «Я руки мертвым побратимам рубил. И татуировки вырезал — вон, смотри, какой тризуб у тебя на «рукавычках»…». Честь.