В московской студии обнаружился ценитель «дипломатических талантов» Зеленского

27.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Новый президент Украины Владимир Зеленский своей «жесткой позицией» не позволяет крупнейшим западным лидерам договариваться с Россией по каким-либо вопросам.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил польский журналист и политолог Якуб Корейба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За эти сто дней международная роль Украины, на самом деле, выросла, и растёт каждый день. Потому что Украина сейчас, при всех своих внутренних проблемах, продолжает выполнять важнейшую роль в европейской мировой геополитике.

Получилось так, что какое-то время вы (Россия – прим. ред.), действительно, ни на кого не нападали. И хорошие люди на Западе, и латентные коллаборанты, как Макрон, уже хотят к вам прибежать договариваться за счёт нас, украинцев и других стран, которые между нами и ими.

И Украина сейчас этого не позволяет. В G7 вы пока не вернулись, и никто с вами пока не смог договориться, в том числе, благодаря принципиальной позиции Зеленского.

Человек, этот латентный коллаборант, хотел к вам прибежать и с сепаратистами, вашими марионетками, договариваться.

А украинский президент сказал: «Не будет такого». Это я про разных людей, в том числе и Макрона, которые хотят за счёт украинцев, нас, и других стран Восточной Европы, с вами договариваться, и хотят на этом заработать, потому что вы мастера спорта по коррупции», – сказал он.

Напомним, ранее в украинской прессе жаловались, что страны так называемой «большой семерки» приняли решение развивать диалог и сотрудничество с Россией.

Кроме того, только самый ленивый украинский эксперт не раскритиковал команду Зеленского за дипломатический провал в связи с последними широкими реверансами Запада в сторону России.