26.08.2019, Киев, Ольга Козаченко

Страны так называемой «большой семерки» приняли решение развивать диалог и сотрудничество с Россией.

Об этом в материале о последнем саммите G7 пишет «Европейская правда».

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«В конце концов лидеры «семерки» нашли формулу, с которой согласились все – от Трампа в Макрона. В этой формуле есть сразу две новости. Хорошая – это то, что восстановление G8 пока отброшено – «слишком рано» говорить об этом. Но есть и плохая новость: об изоляции России больше не идет. Теперь это – общее, официально согласованное решение лидеров демократического мира. «G7 согласилась развивать диалог и сотрудничество с Россией», – говорится в согласованной позиции «семерки». Но и этим опасные «русские» новости Биаррица не исчерпываются», – отмечает издание.

В публикации говорится, что в следующем году президента РФ Владимира Путина вполне могут пригласить на саммит, который пройдет в США.

«Для этого не потребуется согласия ни ЕС, ни Британии, ни Канады. Достаточно единоличного решения президента США Трампа, а также согласия Путина на такое путешествие. За прецедент, который открыл такую ​​возможность, должны благодарить Макрона. В этом году он как хозяин саммита поступил точно так же. Причем часть дипломатов, присутствующих в Биаррице, только из новостей узнали, что к ним приехал нежелательный и одиозный гость», пишет издание, имея в виду прибытие министра иностранных дел Иранa Джавада Зарифа.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее вернуть РФ в G8 предложил президент Франции Эммануэль Макрон, инициативу которого поддержал президент США Дональд Трамп.

Эта идея идея вызвала истерическую реакцию в Киеве, где западных лидеров обвинили в предательстве.