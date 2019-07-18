В Москве будут митинговать против фальсификаций с «Боингом» в Донбассе
ЛДПР проведет серию митингов под посольствами основных стран Евросоюза в знак протеста против требований со стороны Европарламента признать за Россией вину в крушении «Боинга» Малайзийских авиалиний в небе над Донбассом.
Об этом на брифинге в Госдуме заявил депутат российского парламента Борис Чернышов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Европарламент призвал принять ответственность за падение малазийского «Боинга» Россию. Это абсолютно никуда не годится, и московское городское отделение ЛДПР проведет свои акции протеста у ведущих стран, которые составляют основу, костяк Европарламента со своей оценкой происходящего.
Европарламент сегодня и вообще многие парламентские измерения европейских стран, к сожалению, стали не площадками для обсуждения, а тем местом, где пытаются кнутом заставить Россию признать те или иные позиции, и свои интересы, так или иначе, уменьшить в Европе, а это очень плохо», – заявил Чернышов.
Ранее соратник командира донецкого ополчения Игоря Стрелкова Эльдар Хасанов заявил, что сразу же после крушения малайзийского «Боинга» в небе над Донбассом в июле 2014 года, в районе города Снежное были обнаружены две украинских системы «Бук», которые и могли сбить гражданское воздушное судно с целью обвинить Россию и ополчение ДНР.
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