В Москве и Киеве развернулась кулуарная борьба за статус кураторов и переговорщиков

22.08.2019, Киев, Игорь Петров

Опубликованное накануне интервью российского политолога Алексея Чеснакова, где говорится о конкуренции помощника президента Владислава Суркова и вице-премьера Дмитрия Козака за статус главного куратора «украинского вопроса» – подтверждение давно ходивших слухов. Аналогичная кулуарная борьба сейчас развернулась и в Киеве вокруг претендентов на роль главного переговорщика с Москвой.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал украинский политолог Руслан Бортник.

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«Идет борьба между группами влияния внутри российского руководства, между «башнями Кремля». В ней используется в качестве инструмента фактор патриотизма – кто-то получается патриот, а кто-то – не совсем, «экономический патриот».

Но соответствующие заявления надо понимать в контексте борьбы внутри российского руководства. Что происходит на самом деле – неизвестно.

Мне кажется, что большой разницы между программами разных групп влияния в российском руководстве, между Сурковым и Козаком, нет. В конце концов, все решается на уровне высшего руководства.

Эта борьба, эти трения имеют место давно.

Причем, в Украине развернулась такая же борьба за право выстроить свой канал коммуникации по этому кризису. У президента – свое видение, у Коломойского – свое, у Медведчука – свое. Все эти конкурирующие группы тоже тянутся к Москве.

Полагаю, интервью Чеснакова является следствием смены политического цикла и в Украине и внутри российского руководства. Этот момент каждый из участников процесса пытается использовать для усиления своей позиции.

Что касается позиции Козака, то мне неизвестны его заявления, которые дают основания говорить то, что утверждает Чеснаков», – отметил Бортник.