12.03.2018
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Выборы, Общество, Политика, Россия, Украина

В Москве хотят оказать поддержку лояльному для РФ кандидату на украинских выборах


Значительная часть украинского общества, несмотря на пропаганду, настроена на дружбу с Россией.

Такое мнение в комментарии “Московскому комсомольцу” высказал директор Института стратегического планирования и прогнозирования Александр Гусев, давший оценку недавнему заявлению основателю запрещенного в РФ “Правого сектора” Дмитрию Ярошу, не исключившему в будущем захват Украиной Кубани.

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“Подобные высказывания обусловлены приближающимися выборами президента Украины. Нынешняя правящая элита во главе с Порошенко всеми силами хочет удержаться у власти, поэтому прибегает к таким высказываниям. Какая-то часть украинцев может поддаться на сообщения СМИ о том, что Россия является их врагом, но вместе с тем следует отметить, что украинское общество достаточно полярно в своих взглядах. Громадное количество людей не поддерживает действующую власть и хочет дружить с Москвой. В этом же духе они воспитывают своих детей”, – сказал эксперт.

Он полагает, что в марте 2019 года Украина “выберет себе такого президента, с которым России будет проще найти общий язык”.

“В то же время нельзя расслабляться. Если на выборах вновь победит противник Москвы, риск переформатирования украинского общества в антироссийское вырастет. России важно оказать поддержку более лояльному кандидату”, – говорит Гусев.

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