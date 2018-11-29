29.11.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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В Москве хотят признать Порошенко гауляйтером оккупированной территории

Россия заставит считаться с собой Запад только тогда, когда начнет давать жесткий ответ на любые провокации, в том числе с украинской стороны.

Такое мнение в эфире «Первого канала» высказал российский политолог и экономист Михаил Делягин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первое, мы прекращаем кормить фашистский режим, никакого угля, нефтепродуктов и так далее. Второе, мы называем вещи своими именами, потому что Порошенко не президент, он – гауляйтер оккупированной территории. Где там санкции, где запрет ему и всем, кто был с ним связан? Он был послом по время первого Евромайдана, и в 2004 году должен был попасть под наши санкции. Мы это терпим 14 лет.

Послушайте, когда-нибудь надо прекратить унижать себя и начать уважать себя. Потому что когда здесь бандиты грозят избиениями в студии прямого эфира и мы это терпим – это нормально и хорошо. Когда мы допускаем в прямом эфире фашистскую пропаганду, извините, почему нас должен уважать посол США на Украине», – заявил он.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» приводил заявление Михаила Делягина о том, что если к фашистскому государству относиться, как к нормальному, то вечно виноватой России останется только «платить и обтекать».

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