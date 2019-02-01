В Москве хотят признать Украину зоной своих национальных интересов

01.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Россия должна признать Украину зоной своих национальных интересов и разобраться с официально поддерживающим фашистскую идеологию киевским режимом.

Об этом в эфире YouTube-канала «Россия – Украина» заявила российская журналистка Ольга Скабеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Что мы будем делать с бандеровцами? Бандеровцев надо наказывать. Бандеровцы – это люди, которых осудили давным-давно, и в этом вопросе поставлена точка», – отметила она.

Также Ольга Скабеева подчеркнула, что России нужна брать пример с США и признать соседние страны зоной своих национальных интересов.

«И если наше соседнее государство исповедует эту бандеровскую идеологию на официальном уровне, то мы, как Соединённые Штаты Америки, должны считать, что это наши национальные интересы. Потому что братский украинский народ сейчас под гнётом власти, которая назначила 1 января днём рождения Бандеры. Поэтому с бандеровцами надо разобраться», – резюмировала телеведущая.

Напомним, накануне военный эксперт Михаил Ходарёнок призывал рассматривать некоторые действия киевского режима, как прямую угрозу России, которая должна быть устранена любым способом.