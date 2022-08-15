В Москве на акции объявили Латвию спонсором терроризма

15.08.2022  20:37 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Латвия, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Терроризм


Активисты «Молодой Гвардии» провели протестную акцию у Посольства Латвии в Москве, в которой приняли участие более 100 человек.

Об этом организация сообщила в своем ТГ-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Активисты «Молодой Гвардии» провели протестную акцию у Посольства Латвии в Москве, в которой приняли...

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В руках молодогвардейцы держали плакаты с надписями: «Нет реабилитации нацизма», «Правду и память не отменить» и «Слава советскому народу-победителю», «Снести памятник убить память»., а также статьи и фотографии участия Латвии в организации парадов, проводившиеся 16 марта в память павших боевиков Латышского добровольческого легиона СС.

«Недавно мэр столицы Латвии Мартиньш Стакис заявил в эфире телеканала LTV о том, что комплекс памятника освободителям Риги будет снесен по частям, а после сноса будет полностью уничтожен, поскольку Музей оккупации не признал ни одну из них художественной ценностью. Кроме того, ежегодно в Риге проходит шествие бывших легионеров CC и латышских националистов. Сейм Латвии признал Россию страной – спонсором терроризма.

Мы считаем, что самым настоящим спонсором терроризма является Латвия. Поэтому сегодня наши активисты держали, в том числе, плакаты, на которых представлены статьи и фотографии участия Латвии в организации парадов, проводившиеся 16 марта в память павших бойцов Латышского добровольческого легиона СС, когда за годы оккупация Латвия лишилась одной пятой своего населения», – заявил председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

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