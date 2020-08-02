02.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Украина
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В Москве намекнули на отправку в Минск «вежливых людей»


После задержания в Белоруссии 32 граждан России Москва может вспомнить о произошедшем в Крыму в 2014 году и направить в Минск «вежливых людей».

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE» заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что Лукашенко больше не будет президентом Белоруссии. Его сознательно подвели к откровенно недружественному шагу в отношении России. Особенно когда в эту историю впряглись «братья украинцы» с «Миротворцем» и ветеранами Донбасса.

Я думаю, что будь Лукашенко чуть умнее, он бы подумал о том, как например, «вежливые люди» в 2014 году оказались в Крыму, они же не на междугородних автобусах приехали из Москвы. Если бы им потребовалось попасть в Белоруссию, то это было бы в десять раз проще», – отметил военкор.

Он подчеркнул, что своей антироссийской выходкой Лукашенко снял с Москвы все моральные обязательства по поддержке белорусского президента.

«Люди из ЧВК ездили через Белоруссию всё время, особенно во время пандемии. Белоруссия – это известный транзитный хаб, у них такая роль на постсоветском пространстве, и все перемещения всегда были согласованны. Но тут решили устроить антироссийское выступление. Россия, по-видимому, сняла с себя все моральные обязательства по поддержке Лукашенко после этих выборов. То, что эти выборы не пройдут гладко , уже понятно, что их результаты будут оспорены, это практически сто процентов», – резюмировал Стешин.


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