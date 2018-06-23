23.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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В Москве нашли деньги для бесплатного проезда студентов

Власти Москвы тратят огромные средства на установку пластиковых сакур на улицах, хотя эти деньги целесообразнее было бы направить на социальную поддержку граждан, например, введение бесплатного проезда для студентов в общественном транспорте.

Об этом депутат Мосгордумы от КПРФ Леонид Зюганов заявил в ходе конференции, где левые силы обсуждали участие в выборах мэра Москвы и поддержку единого кандидата Вадима Кумина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Средняя стипендия московского студента две тысячи рублей – это вообще ничто по нашим современным меркам. Я знаю, что студенты имеют льготы на проезд на общественном транспорте, но этого, на мой взгляд, абсолютно недостаточно. Я предлагаю освободить студентов от оплаты за проезд в городе Москва», – заявил депутат.

«Их всего в Москве 800 тысяч человек, и это обойдётся столице в семь миллиардов рублей. Коллеги, это очень маленькая цифра для Москвы. Это намного лучше, чем устанавливать пластиковые сакуры, которые стоят приблизительно столько же», – добавил Леонид Зюганов.