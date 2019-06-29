В Москве назвали виновника показа спектакля с педерастией в Крыму

29.06.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Организаторы молодежного форума «Таврида» в Крыму должны понести ответственность за шоу с пропагандой гомосексуальных отношений, показанное артистами курируемой либеральным режиссером Кириллом Серебренниковым студии на площадке форума.

Об этом в своем блоге заявил советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко Александр Казаков, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

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Эксперт подчеркнул, что форум финансируется из госбюджета и курируется Росмолодежью, потому шоу с элементами эротики и педерастии не место на таких площадках.

«Форум «Таврида» проводится Росмолодёжью. Это – федеральное агентство по делам молодёжи, и оно финансирует и проводит «Тавриду» с 2015 года. Кстати, одно из направлений деятельности Росмолодёжи, как говорится на официальном сайте: «Помогаем воспитывать молодое поколение в духе нравственности, патриотизма и толерантности». Вот так в одном коктейле: гомоспектакль для воспитания патриотизма и нравственности.

Да, раз уж начал рассказывать. Как мне сообщили знакомые с «Тавриды», отвечала за всё это «торжество духа» директор Роспатриотцентра. Вероятно, чтобы ещё смешнее было (смех сквозь слёзы). Ксения Денисовна Разуваева, директор ФГБУ «Российский центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи». Вот как вы думаете, друзья, стоит тратить госсредства на такое «патриотическое воспитание», – пишет Казаков.