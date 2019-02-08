08.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Предложение председателя политсовета партии «За життя» Виктора Медведчука о создании «автономного региона Донбасс» в составе Украины было единственной, но уже упущенной возможностью спасения целостности страны.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил режиссёр Карен Шахназаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Медведчук с его планом автономии Донбасса, на мой взгляд, единственная, но уже упущенная, возможность спасения целостности Украины. Потому что после этих выборов восточной части Украины будет абсолютно понятно, что никакой власти у них не будет, никаких их кандидатов никогда не выберут, и единственный выход для них будет – это уходить из Украины. На мой взгляд, это неминуемо приведёт только к дальнейшему расколу Украины, это очевидно», – заявил Шахназаров.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко, комментируя уголовное производство против Медведчука, открытое после озвученного им плана по автономии Донбасса, отметил, что политик понесёт ответственность за то, что говорил «запрещённые вещи».