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06.02.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Политические репрессии, Украина
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«Запрещенные вещи» – Луценко дал разъяснения по Медведчуку и Бойко

Председатель политсовета партии «За життя» Виктор Медведчук схлопотал уголовное производство именно за слова о собственном парламенте и правительстве «автономного региона Донбасс».

Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не в России, поэтому каждый может критиковать действующую власть, однако в этой критике нельзя призывать к изменению территориальной целостности. Одна пропагандонша, гражданка Украины, которую выгнали из России, навязчиво говорила о том, что Крым всегда был частью России. Вот за такое публичное отрицание целостности Украины она будет отвечать», – заявил Луценко.

«Ещё одна запрещённая вещь – это призывы вооружённым путем изменять конституционный строй. И такие деятели есть, которые формально свои призывы по поводу изменения Конституции маскируют под псевдозаконные формы. К примеру, когда один руководитель пророссийской организации у себя на съезде говорит о том, что в Донбассе должна быть создана автономия. Здесь нет ничего незаконного, ведь это имеет право делать кто угодно, но Медведчук заявляет, что там будет свое правительство и парламент. Мы это рассматриваем как информационную поддержку страны-агрессора и её террористических формирований во время военного конфликта», – разъяснил генпрокурор.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, генпрокуратура Украины открыла уголовное производство против председателя политсовета партии «За життя» Виктора Медведчука.

При этом у Медведчука комбата-депутата, по заявлению которого возбудили дело, назвали «национально озабоченным одноклеточным».

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