В Москве объяснили, почему Лукашенко не прогнал взашей Макея

20.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Считающийся главным лоббистом Запада в окружении Александра Лукашенко глава МИД Белоруссии Владимир Макей не отправляется в отставку, поскольку теперь должен лично ликвидировать последствия своей антироссийской политики.

Об этом в эфире «Вести FM» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Господин Макей должен видеть разрушительные последствия всего того, что он делает, – убежден Михеев. – Он, видимо, думал, что Лукашенко будет загнан в такой коридор, где он станет его преемником. Но пока такая ситуация не просматривается. Пока виден только негатив от той модели, которую он (Макей – ред.) Лукашенко «впаривал». До того, как стать министром иностранных дел, он был главой администрации президента».

По мнению российского политолога, Алексаандр Лукашенко зря сейчас ведет разговоры о предстоящей конституционной реформе, после которой он, может быть, уйдет в отставку – это будет воспринято оппозицией как признак слабости. Михеев считает, что президенту Белоруссии нужно для начала взять ситуацию в кулак, а потом уже говорить о реформах.

«Под это конституционную реформу Макей и думает все равно еще залезть. Все равно фигура преемника должна нарисоваться, – считает эксперт. – Но если он действительно лидер прозападного лобби, то сейчас увольнять его ни в коем случае нельзя. Наоборот, его стоит нагрузить самой неприятной работой. Чтобы он был все время под рукой. Чтобы не упускать его попастись в качестве альтернативного лидера», – убежден эксперт.

Также Сергей Михеев обратил внимание на тот факт, что во время ареста белорусским КГБ российских чоповцев, Макей вел переговоры с представителями США, что наводит на определенные мысли.

«В итоге, все что они нагородили в рамках прозападного антироссийского вектора, может стоит им жизни», – заключил эксперт.