05.08.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, США
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В Москве объяснили, с какой целью США разорвали договор РСМД


США по надуманному поводу обвинили Россию и вышли из Договора о ракетах средней и малой дальности для того, чтобы нарастить соответствующий ядерный потенциал.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил научный руководитель военно-политического направления исследований Института США и Канады РАН Павел Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Договора о ракетах средней и малой дальности, из которого вышли американцы, этот процесс был начат ещё администрацией Обамы. Я думаю, что они нашли повод, как обвинить Россию, а реально у них есть намерения иметь потенциал ракет средней и малой дальности в своих интересах.

США переносят акцент задач ядерного сдерживания с глобального уровня – сдерживания России, на региональные проблемы и тут они хотят использовать потенциал ядерного сдерживания, а для этого желательно иметь, помимо того, что есть, ещё больше ракет средней и малой дальности.

Для того чтобы развязать себе руки, они нашли повод обвинить Россию и, в конечно счёте, вышли из этого договора. Почему я так уверено говорю, потому что в последнем ядерном обзоре, который вышел в 2018 году, чётко фигурирует ставка на обеспечения регионального ядерного сдерживания, а для этого надо было выйти из договора – вот побудительные мотивы администрации Трампа», – отметил эксперт.


Напомним, ранее Александр Запольскис подчеркнул, что Америка общается свысока со странами, ракетный арсенал которых меньше, чем у Вашингтона, но как только потенциал сравняется, США потеряют статус гегемона.

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