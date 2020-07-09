Ядерное оружие РФ заставляет США говорить с Москвой на равных

09.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Америка общается с высока со странами, ракетный арсенал которых меньше чем у Вашингтона, но как только потенциал сравняется, США потеряют статус гегемона.

Об этом в эфире интернет-канала «PolitWera» заявил эксперт по международной безопасности Александр Запольскис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За большой арсенал ядерного оружия американцы будут держаться очень долго, ибо только он позволяет претендовать на ведущую скрипку в разного рода международных инициативах.

Ядерный арсенал США самый большой, но ещё и русский большой, вот почему нужно разговаривать с русскими на равных, а с Индией и Китаем можно свысока, потому что там 400 боеголовок, а тут 6800. Если же это всё уравняется, выяснится, что американцам даже на стратегическом уровне воевать нечем», – отметил Запольскис.

Также эксперт добавил, что США в случае вступления в войну быстро окажутся страной без патронов, которую могут победить даже страны без ядерного потенциала.

«Смотрите, стандартная такая сцена в кино, когда врывается грабитель в магазин, внутри 10 человек и пять из них вооружены пистолетами, а у грабителя дробовик с двумя патронами. Нет, он может сделать два выстрела, он, возможно, может кого-то убить, но потом у него патроны кончатся и из равного соперника, после вступление в войну, они скатятся на уровень совершенно безоружной стороны, где тебя может отмудохать человек с рогаткой.

Американцы не хотят скатываться в проблему дробовика, потому что будет невозможно балансировать планету. А пока они ещё считают себя гегемоном и в мышлении исходят из обязанности и возможности это делать», –заключил Запольскис.

Напомним, ранее директор Московского центра «Карнеги» Дмитрий Тренин заявил, что Америка толкает Российскую Федерацию к ситуации, при которой придётся жить без договоров о ядерном оружии.