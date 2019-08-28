В Москве объяснили, зачем сообщники Порошенко выпустили Вышинского

28.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Контролирующий Конституционный суд Украины Пётр Порошенко и его сообщники освободили руководителя украинской редакции «РИА новости» Кирилла Вышинского для того, чтобы создать прецедент, и в будущем самим не оказаться за решёткой.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил покинувший Киев после преследования СБУ журналист и политический аналитик Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё дело в том, что Конституционный суд, сформированный Порошенко, и понимающий, что за государственную измену, сепаратизм, превышение полномочий, за государственные преступления, будут судить их. Порошенко и компании будет только мера пресечения, только содержание в СИЗО.

А Конституционный суд взял, и отменил эту норму, и разрешил любые меры пресечения – под залог, личное обязательство, домашний арест. Чтобы Порошенко не сидел. Это единственная либерализация, которая произошла на Украине. Либерализацию эти люди сделали под себя, чтобы самим не сидеть.

На самом деле, здесь нет никакой заслуги Зеленского. У нас (на Украине – прим. ред.) суд действительно независимый от Зеленского. Он сформирован ещё при Порошенко, и они что хотят, то и делают», – резюмировал Скачко.