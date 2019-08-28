Вышинский освобождён, но Киев может захватить новых заложников

28.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Сегодня в Киеве под личное обязательство после года тюрьмы выпущен на свободу руководитель украинской редакции агентства «РИА «Новости» Кирилл Вышинский – самый «раскрученный» политический узник на Украине. Вся бюрократическая и медиа-машина России была задействована для помощи журналисту. Однако за решеткой на Украине продолжают находиться другие жертвы политических репрессий – к ним не было приковано ни внимание СМИ, ни российских дипломатов.

Наблюдатели полагают, что смягчение меры пресечения Вышинскому может быть предвестником грядущего обмена заключенными между РФ и Украиной. Ранее в прессе появлялась информация о подготовке обмена по формуле «33 на 33». Одним из препятствий назывался отказ Вышинского идти на обмен – он требовал остаться в Киеве и там продолжать в суде доказывать свою невиновность. Если эта версия верна, сегодняшнее освобождение журналиста – еще одно доказательство того, что в «европейской» Украине как при Петре Порошенко, так и при Владимире Зеленском судебная система продолжает работать по отмашке сверху.

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«Ключевую роль сыграли три человека – мама Кирилла Вышинского, президенты Путин и Зеленский. Да, это начало взаимного освобождения», – подтверждает главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, приезжавший в Киев, в том числе, по делу Вышинского.

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Сам Вышинский в суде озвучил достаточно оптимистические прогнозы.

«Мне кажется, что страну ждут, как мне кажется, серьезные перемены. Об этом свидетельствуют уже происходящие события. Через сто дней президента Зеленского уже видно какие-то итоги. Может, у него не было возможности повлиять на ситуацию, поскольку на сегодняшний день многое зависит от системы украинской власти и парламента. Завтра начнет работать новый парламент, и в страну придут, как мы все надеемся, перемены», – выразил надежду Кирилл Вышинский в беседе с журналистами.

Депутат Госдумы Евгений Примаков считает, что Вышинскому в Киеве следует предпринять меры безопасности.

«Теперь очень нужно обеспечить Кириллу Вышинскому безопасность, потому что дураков и подлецов много. Адские страдания и переживания некоторых вы сможете наблюдать в ближайшее время – хотя бы у того же Бабетты», – комментирует Примаков.

Журналист из Одессы, бывший политзаключенный Артем Бузила оптимизма Вышинского не разделяет. Он напомнил «ПолитНавигатору», что в украинских тюрьмах остается еще немало противников киевского режима. При необходимости СБУ может захватить новых заложников для торгов с Россией.

«До сих пор в различных следственных изоляторах содержится большое количество людей по политическим мотивам, например в той же Одессе, где лично я находился, до сих пор находится так называемая группа Шевцова и группа Долгошеи. Это около 10 человек, которые уже около 5 лет содержатся под стражей. До сих пор по ним нет никаких доказательств и не ведется никаких следственных действий.

Я бы не сказал, что ситуация улучшается. Если необходимо будет завести уголовное дело на того или иного журналиста, активиста, общественного деятеля, то, безусловно, СБУ может их арестовать без особых доказательств», – сказал Бузила.