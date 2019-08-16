16.08.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, Украина
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В Москве одернули Януковича: Сиди тихо и даже не думай возвращаться

Последнее время появились слухи о возвращении беглого президента Украины Виктора Януковича в украинскую политику, однако экс-гаранту стоит принять для себя очевидный факт, что он давно уже не нужен украинскому избирателю.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила российская теле- и радиоведущая Анна Шафран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тут появились слухи о возможном возвращении Януковича в политику. Я бы хотела и Виктора Фёдоровича предупредить и тех людей, которые, возможно, сделают на него ставку, потому что ведь Янукович для современной Украины – это примерно ведь то же самое, что Горбачёв для России: может быть, хороший человек, добрый, но всё потерял.

Напомню, в 1996 году, когда зачем-то уговорили Горбачёва участвовать в президентских выборах, он набрал полпроцента, рассказывают, потом сидел плакал у себя в кабинете, не ожидал, что такую оценку народ ему даст. Так вот, уверена, что Янукович не больше процентов наберёт, пусть уж у себя в Ростове живёт, ездит на отдых в Крым, но в политику реально ему не надо, хватит», – заявила Шафран.

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