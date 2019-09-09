09.09.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Вооруженные силы, Донбасс, Политика, Украина
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В Москве опасаются новых похищений на территории ЛДНР

Если не поставить в нормандском формате вопрос ребром о том, что Украина не имеете права проводить спецоперации на территории республик Донбасса, инциденты, схожие с похищением офицера сил ПВО ДНР Владимира Цемаха, будут повторяться.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский, конечно, рискует попасть в немилость своих военных, особенно спецслужб, которые занимаются похищением людей. Я думаю, они сейчас не очень довольны тем, что Цемаха отправили в Россию, они рисковали. Понятно, что это похищение человека, но для них это удачная спецоперация, а тут Зеленский берёт и отдаёт этого Цемаха, который «главный свидетель катастрофы «Боинга» MH17, и для того, чтобы каким-то образом срывать очередные процессы обмена, мне кажется, военные будут и дальше похищать людей.

Аваков уже говорит, что мы этих Цемахов ещё нахватаем. Это должно быть чётко проговорено в Нормандском формате, что вы не имеете права на территории ЛДНР похищать людей», – заявил Коц.

Как сообщал ПолитНавигатор, в Киеве ожидают новых похищений на территории ЛДНР.

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