В Киеве ожидают новых похищений на территории ДНР

06.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

Решение киевского суда, освободившего из-под стражи, ранее похищенного начальники ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, создаст Украине проблемы с Нидерландами.

Об этом в статье, опубликованной интернет-изданием «Апостроф» пишет аналитик «Украинского института будущего» Игорь Тышкевич.

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«Вопрос не в том, что мог сказать Цемах – он может оказаться «пустышкой», ничего не знать. Вопрос в процедурах. Согласно 25 ст. Конституции, Украина не может выдавать своих граждан другим государствам. Если Цемах быстро откажется от украинского гражданства, написав соответствующее заявление, отправится в ОРДЛО, а там с полки книжного шкафчика достанет российский паспорт – это не будет нарушением Конституции со стороны Киева, поскольку Донбасс – это Украина», – пишет эксперт.

«Другой вопрос – в нашей коммуникации с Нидерландами. Также можно спокойно идти на обмен Цемаха, если наши спецслужбы имеют готовый для реализации план операции по похищению других фигурантов этого дела. Но в любом случае это большие репутационные риски для Украины», – резюмирует Тышкевич.

Отметим, что Цемаха украинская пропаганда называет якобы ключевым свидетелем по делу о сбитом в 2014 году в небе Донбасса пассажирского «Боинга» малайзийских авиалиний. Дело же ведут нидерландские следователи, работой которых недовольна Малайзия.

Предполагается, что Цемах покинет Украину в рамках грядущего обмена задержанными лицами между Москвой и Киевом.