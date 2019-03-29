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29.03.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Крым, Россия, Связь, Финансы, Экономика
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В Москве ошарашены тарифами на роуминг в Крыму

Главная проблема, стоящая сегодня на повестке дня в Крыму – кадровый вопрос, из которого проистекает множество неудобств для крымчаню.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил обозреватель отдела политики «Парламентской газеты» Никита Вятчанин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди сказали, что очень большая проблема – кадры. Мы можем говорить об огромном потенциале Крыма – это правда. Об огромных возможностях региона, как святыни паломнической, промышленном росте. Но кадры, если вы захотите там открыть бизнес, у вас всё будет идти очень непросто. И не потому, что кто-то против того, чтобы Крым был частью России, нет. А потому, что там какая-то сохраняется инертность вот в этих конкретных локальных местах”, – сказал эксперт.

Также он согласился с тем, что в ситуации с Крымом Россия не нуждается в признании Запада.

“Но, подождите, я был последний раз с Валентиной Ивановной Матвиенко в командировке в Севастополе. Я там пересылал сообщения смсками. Когда получил счёт, я был, так сказать, в лёгком недоумении. А мы говорим на форуме Россия-Белоруссия, что давайте уберём роуминг между странами. А давайте из Крыма его уберём», – призвал политолог.

Также он отметил, что российскому руководству необходимо сейчас направить свои усилия именно на эти ключевые моменты, так как феномен крымской весны, объединивший общество, должен подкрепляться и рядом реформ в ключевых сферах.

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