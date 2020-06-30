В Москве «отлично» ответили на пропаганду ЛГБТ посольством США

30.06.2020, Москва, Владимир Гладков

В Москве прямо на здании посольства США, которое вывесило флаг ЛГБТ, продемонстрировали креативный видеоролик с призывом приходить на голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Видео у себя в Telegram-канале опубликовал российских журналист и телеведущий Владимир Соловьёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сначала в ролике фотоколлаж Бориса Ельцина и Билла Клинтона на фоне Конституции РФ 1993 года сменяется на 2020 год с перетекающими строчками «Была ваша – станет наша».

Далее ельцинское «Голосуй или проиграешь» сменяется на лозунг «Голосуй, чтобы победить». После чего на фоне триколора появляется призыв приходить на референдум по поправкам в Конституцию РФ.

«Обычно мы крайне настороженно относимся к околокремлёвскому «креативу». Считаем его непомерно дорогим и крайне непрофессиональным.

Но вот именно тут – твёрдое «пять» исполнителям и организаторам. Надеемся дожить до того дня, когда люди именного такого – горячего, талантливого, «маяковского» типа будут отвечать в нашей стране за пропаганду», – прокомментировал Соловьёв.

Отметим, что 25 июня, в день начала голосования по поправкам к Конституции РФ, на здании посольства США в Москве вывесили ЛГБТ-флаг якобы в честь первого гей-прайда в Сан-Франциско в этот день в 1978 году.

Однако, очевидно, что прежде всего американцы выразили своё отношение к соответствующим поправкам, касающимся однополых браков.

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко в своём блоге резко осудил любую пропаганду ЛГБТ.

«Мне неприятно слышать об этих ЛГБТ-п##орасах с телеэкранов и средств массовой̆ информации. Именно из-за таких «европейских» и «заокеанских партнеров из США» шла вся эта нечисть на мою любимую Большую Родину – Славянский Народ.

Именно из-за них у нас в постсоветских странах (Украина, Россия, Беларусь и др.) появились зоофилы, педофилы, некрофилы, мужеложники и другое исчадие ада», – написал бывший депутат.

«Я бы вообще запретил упоминание о таких НКО и других общественных организациях, которые рекламируют, рассказывают, пропагандируют эту всю мерзопакостную пошлость и разврат.

На законодательном уровне я бы запретил и ввел бы суровое наказание – кастрацию, пожизненную тюрьму, либо же – на рудники, чтобы эти твари хотя бы государству принесли пользу.

Хочу, друзья, вам напомнить, как бы там кто ни относился к Советскому Союзу, но в той нормальной̆ стране существовала уголовная ответственность за мужеложство и скотоложство. И применялись суровые наказания, лишение свободы», – добавил Алексей Журавко.