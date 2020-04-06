В Москве отомстили Чехии за снос памятника маршалу Коневу

06.04.2020, Киев, Михаил Рябов

Соратники покойного Эдуарда Лимонова провели в воскресенье акцию протеста в Москве у посольства Чехии, забросав территорию диппредставительства дымовыми шашками.

«Эта акция – ответ чешским властям, которые в пятницу снесли памятник советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. Активисты закидали здание посольства дымовыми шашками и вывесили баннер «Стоп фашизм!» По итогам акции никто задержан не был.

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Уничтожение памятника советскому маршалу – часть общей стратегии европейских государств по пересмотру итогов второй мировой войны. Отрицая заслуги советского народа в деле борьбы с нацизмом, власти Чехии сами встают на путь оправдания нацизма.

Партия «Другая Россия» требует от МИДа и министерства обороны РФ соответствующих дипломатических и если потребуется не только дипломатических шагов с целью убедить их европейских коллег в том, что русофобия в любой её форме не останется безнаказанной», – говорится в заявлении нацболов.