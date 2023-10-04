В Москве пикетчики требовали закрыть выставку в честь писателя, восторгавшегося Гитлером

Анатолий Лапин.  
04.10.2023 16:11
  (Мск) , Москва
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Дзен, Конфликт, Москва, Происшествия, Россия


В Москве полиция задержала пикетчиков из «НОД», которые вышли протестовать против открытия выставки в честь писателя-белоэмигранта Ивана Шмелева, приветствовавшего нападение гитлеровской Германии на Советский Союз.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», «нодовцы» под стенами Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына требовали закрыть выставку в честь Шмелева, развернув плакат, где утверждалось, что писатель – «поклонник Гитлера». В ответ организаторы вызвали правоохранителей, и те увезли протестующих в Таганский ОВД для разбирательств.

В Москве полиция задержала пикетчиков из «НОД», которые вышли протестовать против открытия выставки в...

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Публицист Максим Калашников считает, что чествование Шмелева идет вразрез с объявленной целью СВО по борьбе с возрождением нацизма. Он полагает, что русская и советская литература XX века не испытывает дефицита в фигурах, которые достойны быть увековеченными и служить образцом для подражания – в отличие от фигур, запятнавших себя в коллаборационизме.

Калашников заявил «ПолитНавигатору», что в Москве следует также переименовать сквер, ранее названный в честь белоэмигранта.

«Есть великая русско-советская фантастика, между прочим, с очень глубокими мыслителями. Иван Ефремов, ранние Стругацкие, Аскольд Якубовский, Владимир Савченко – сколько они мыслей высказали! Если изучить их произведения, то можно по крупицам собрать великий образ будущего – а их почему никто не увековечивает, почему мы упираемся в эмигрантских мыслителей типа Шмелева?

Почему сквера Ивана Ефремова нет, с памятником ему?.. Я думаю, что нам нужно переименовывать (сквер). Простите, а мы доску Маннергейму перестали устанавливать? Поэтому и сквер Ивана Шмелева называть не стоит. Если вы сквер оставили, то оставьте и разговоры о денацификации, уберите 282-ю статью из Уголовного кодекса», – заявил Калашников.

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