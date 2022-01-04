В Москве похоронили Егора Просвирнина

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В Москве сегодня похоронили русского националиста и основателя сайта «Спутник и погром» Егора Просвирнина, который несколько дней назад выпал из окна в центре Москвы. В 2014 году он поддержал восставший Донбасс, сделал многое для популяризации отряда Игоря Стрелкова, смог собрать значительную помощь для защитников ЛДНР.

О церемонии в колонке для «ПолитНавигатора» рассказал журналист издания «Украина.Ру» Александр Чаленко (Telegram-канал «Записки южнорусского человека»), который побывал на похоронах.

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За последние 2 года я был третий раз на Троекуровском кладбище. В первый раз – в 2020 году на похоронах Эдуарда Лимонова. Второй – одного из вождей русских националистов Константина Крылова. И вот сегодня в третий раз – на похоронах Егора Просвирнина.

На прощании с Крыловым Просвирнин, кстати, тоже был. Вместе со своей женой Мариной Урусовой. Похудевший, энергичный, молодой.

Желающих проститься с Просвирниным было так много, что охране пришлось их разделить на три группы и запускать в помещение, где проходила прощальная церемония, по отдельности через каждые 15 минут.

Пресс-секретарь Просвирнина журналист Свят Павлов перед похоронами ответил на вопросы журналистов, сообщив, что он и еще группа соратников главреда «Спутника и погрома» проведут независимое расследование смерти.

Среди присутствующих были известные люди из русского патриотического движа: депутат Госдумы от КПРФ писатель Сергей Шаргунов, писатель Егор Холмогоров, директор издательства «Черная сотня» и сети магазинов «Листва» Дмитрий Бастраков, русский ориенталист из Одессы Игорь Димитриев, историк Новороссии Александр Васильев, парижский поэт-стрелковец и защитник Славянска Юрий Юрченко, публицист Дмитрий Бавырин, молодой русский политик Роман Юнеман, лидер «Русских демократов» Сергей Григоров, вдова Константина Крылова – Надежда Шалимова.

Приятно удивило и то, что была небольшая группа нацболов во главе с Александром Авериным, лимоновцем, воевавшим в ЛНР, а потом отсидевшим в российской тюрьме типа за попытку провоза оружия через российскую границу. Среди венков я даже нашел один с траурной лентой – «Егору Просвирнину от нацболов».

Тут удивительно то, что нацболы – сталинисты и фаны Совка, а Просвирнин был антисталинистом и антисоветчиком.

На прощальной церемонии впечатлила очень эмоциональная речь вдовы – Марины Урусовой. Она сказала: не верьте, когда вам говорят, что Егор был неверующим. Он верил в Христа. Закончила она свою прощальную речь словами: «Русские, вперед!».

Тело Егора Просвирнина было предано земле буквально в метрах в пяти от могилы Константина Крылова и в метрах двухстах от могил Лимонова и о. Всеволода Чаплина.

Чтобы похоронить его на Троекуровском кладбище, надо было собрать 3,5 миллиона рублей. Столько стоило место. Близкими был объявлен сбор средств. Буквально за несколько дней собрали 8 миллионов рублей.

Это наглядное подтверждение тому, как много Егор Просвирнин и то, что он делал, значило для русских людей.