В Москве похвалили Зеленского за работу по разрушению Украины

03.09.2019, Москва, Владимир Гладков

Спешно принимаемые президентским монобольшинством в новой Раде законы, не учитывающие мнение жителей страны, приведут к скорому разрушению украинского государства.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Президент не понимает о чем он говорит. Если снимать неприкосновенность, то депутаты замолчат и будут голосовать за все законы, в том числе за продажу земли. Когда этот вопрос поднимался, народ Украины был против. Всегда был против. Для этого сняли неприкосновенность, чтобы заткнуть глотку депутатам. Продадите всю землю, а потом за голову схватитесь, она же не ваша!

Снятие неприкосновенности – это не означает, что у депутатов нет этой привилегии, а означает начало более жуткого разрушения государства Украины. Вы его сами своими руками уничтожаете! Это великое достижение всего человечества. Вы куда лезете?! Где еще остров самый маленький, чтобы там это сделать?», – выпалил лидер ЛДПР.

«Неприкосновенность депутатов – это неприкосновенность народа. Который от имени народа будет говорить, диктовать, требовать. А вы предлагаете заткнуть парламент. Он замолчит, и рухнет Украина. Я это приветствую, вы все это сделали правильно», – иронизирует Жириновский.

Напомним, ранее политолог Григорий Трофимчук заявил, что иностранные хозяева Владимира Зеленского пользуются наивностью украинского народа и популярностью нового президента для того, чтобы полностью скупить страну.