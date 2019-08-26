В Москве посмеялись над «информационным бойцом» Зеленским

26.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Владимир Зеленский, объявивший Москве информационную войну, своей речью на День независимости продемонстрировал полную некомпетентность и неспособность противостоять России и ЛДНР в пропаганде.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил политолог Григорий Трофимчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский озвучил весь маргинальный набор той каши, над которой постоянно смеялись все, когда какие-то невменяемые украинцы озвучивали это на весь мир. Теперь это озвучил президент Зеленский. И это, на мой взгляд, говорит о том, что у него нет никакого потенциала для серьёзной, взвешенной информационной борьбы и против Донбасса, и против России.

Вы посмотрите, что он там наговорил – что самые крупные динозавры на Земле водились на территории Украины. Что именно украинцы первыми были на Луне. Вам не стыдно за это?! Вы вообще первыми должны были восстать против этого.

Но он не озвучил самый главный маргинальный тезис, над которым точно по статистике смеётся весь мир. Он забыл сказать, что Украина дала всему миру горилку и сало. Если уж смеяться, то до конца.

Но вы будете плакать. Вам уже гвозди забили в комитеты Верховной Рады. Вы ничего не получите из того, что вы имели даже при Порошенко. При Порошенко вам было лучше. При Зеленском вас в тиски зажмут», – отметил он.

В свою очередь, российская теле- и радиоведущая Анна Шафран рассказала, как Владимир Зеленский опростоволосился, приведя в своей речи крайне неудачную для него аналогию.

«Речь Зеленского, с моей точки зрения, написана хорошо, и в его художественных способностях последние 20 лет никто не сомневался, но зачем было так подставляться с детьми? Потому что если представить, что регионы Украины – это дети, а государство – это родитель, то получается очень печальная картина.

Есть любимые дети – это Львовская область, где людям позволено говорить на их родном языке, славить их героев, в то время, как на остальной территории Украины слово «бандеровцы» было ругательным. И есть нелюбимые, такие, как Крым, где последние 25 лет не финансировались дороги, финансирование осуществлялось по остаточному принципу, разжигали рознь между русскими и татарами. И вот когда нелюбимый ребёнок увидел, как его «братья» из Львовской области жгут полицейских на Майдане, и решил уйти и вернуться к своим прежним родителям, такая истерика развернулась, что продолжается по сей день.

Ещё один ребёнок – Донбасс, где Украина применила тяжёлое вооружение против мирных городов. Это как молотком по голове, это совершенно прямая аналогия. Поэтому не надо пытаться кого-то разжалобить. Если в семье детей угнетают, то прямая обязанность соседа – вмешаться и спасти их. И я надеюсь, что это будет сделано», – добавила она.