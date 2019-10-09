В Москве поставили украинцам в пример более сговорчивых грузин

09.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Прошедшая в Госдуме уже шестая по счету встреча межпарламентской группы диалога Россия – Грузия, обсуждавшей пути нормализации отношений между двумя государствами, является сигналом и для новых украинских парламентариев.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это уже шестой визит и шестой наш диалог. Это говорит о том, что попытки запугивания со стороны политиков и руководителей по поводу «враждебной России» не могут отпугнуть парламентариев от этих встреч, значит они приносят что-то.

Когда-то мы начинали, когда не было авиасообщения, потом авиасообщение, туризм, некоторые наши контакты по линии церкви, гуманитарные и культурные отношения, даже вопросы посещения могил в бывшей единой Грузии, а потом в нынешних независимых Абхазии и Южной Осетии, даже эти вопросы мы обсуждаем.

И я говорю нашим украинским партнерам-парламентариям нынешним: «А вы чего сидите? Ну у власти такая риторика. А мы с вами, парламентарии, должны разговаривать и находить выходы». Это то, что мы делаем с грузинами», – отметил депутат.

Также он обратил внимание, что мнение народа может резко расходиться с поставленным властью курсом, приведя в пример Грузию, где значительная часть населения сейчас выражает негативное отношение к вступлению в Североатлантический альянс.

«Грузия всегда говорила о том, что она будет в НАТО. А вот те парламентарии, которые приезжают к нам, провели такой народный референдум в Батуми, где 75% людей сказали «нет» присоединению к НАТО и «да» наращиванию добрососедских отношений с Россией…

Мы говорили о том, что сделать для того, чтобы провести референдум, который они провели в Батуми, по всей Грузии, и тогда взять результаты этого референдума и показать в России, в том числе», – рассказал Калашников.

При этом парламентарий намекнул украинской стороне, что восстановление отношений между Россией и Украиной могло бы произойти по примеру Молдовы, где параллельно с прозападным курсом политики пришли к пониманию необходимости сотрудничества с Российской Федерацией.

«Очень непросто, когда вопрос касается территории. Стоят на своем, как на Украине: «Нет-нет, агрессия, оккупация». А я им привожу пример Молдовы. Молдова точно так же с 90-х годов, когда Приднестровье сказало «Мы не хотим, чтоб Молдова стала частью Румынии, чтобы НАТО присутствовало в Молдове, как оно присутствует в Румынии», и была такая же риторика. Сегодня пришли силы в Молдове, которые говорят: «Мы хотим развиваться и в западном отношении, и развиваться сюда». Почему? Потому что ясно, что миром правит и выгода, и то, как гражданам живется. Ну если не нужна молдавская и украинская продукция на Западе, то чего вы бежите туда?», – обратился парламентарий с риторическим вопросом.

Напомним, ранее первый зампред Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что Парламентская ассамблея совета Европы одумалась и радикально изменила свое отношение к России по сравнению с 2014 годом, когда российская делегация приняла решение покинуть Ассамблею.