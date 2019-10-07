ПАСЕ отрезвела и излечилась от русофобского угара

07.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Парламентская ассамблея совета Европы одумалась и радикально изменила свое отношение к России по сравнению с 2014 годом, когда российская делегация приняла решение покинуть Ассамблею.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По-сравнению с апрелем 2014 года впечатление очень разнящееся. Та ненависть, то неприятие, которое было на последней сессии, на которой мы присутствовали, очень сильно контрастирует с тем, с чем мы столкнулись сейчас. На мой взгляд, отношение очень сильно изменилось.

В Ассамблее более 400 депутатов. Против того, чтобы пускать Россию обратно в ПАСЕ, проголосовали 70 с чем-то. А сейчас, за срочные дебаты, чтобы навязать дискуссию по России, опять проголосовало 72 человека. То есть, мы можем сказать, что чуть более 70 депутатов – стойкие противники России в любой ситуации. А остальные, более 300 человек, это те люди, которые с разной долей согласия нас поддерживают.

Конечно, это не означает, что это наши друзья и так далее. Ожидать особой любви не приходится, но это те люди, которые готовы к конструктивному диалогу», – отметил он.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Кожин также прокомментировал появление в ПАСЕ неофициальной русофобской группы «Балтика +».

«Достаточно посмотреть состав этой группы, и все понятно: Украина плюс Прибалтика – наши большие «друзья», точнее часть представителей этих стран, самые одиозные и непримиримые.

Я не очень пока понимаю, формально она никак юридически не зарегистрирована, это может объявить любой. Для чего они объединились? Они не хотят никакого диалога, они не хотят, чтобы их коллеги – официальные лица, которые работают в ПАСЕ, задавали нам вопросы и слышали наши ответы.

Они ничего не хотят, они хотят кричать, как была попытка, они хотят заявлять о своих требованиях, своих лозунгах, но ничего слышать они не хотят. Их цель одна – устроить скандал, провокацию, и на этом фоне получить политические дивиденды.

То, что ситуация вернется к возможности того, чтобы Россию кто-то опять попытался оттуда вычеркнуть, я думаю, что это пройденный этап. Большинство политических лидеров считают вопрос закрытым. Группы могут быть всякие, но у них нет никакого будущего», – резюмировал политик.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что украинские, грузинские и польские провокаторы пытались сорвать выступление члена российской делегации в ПАСЕ, вице-спикера Госдумы Петра Толстого.