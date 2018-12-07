В Москве предлагают Лукашенко окончательно определиться по Украине

07.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Белорусскому президенту Александру Лукашенко пора перестать лицемерить и окончательно определиться, кто его настоящий союзник – Россия или Украина.

Об этом в эфире радио «Вести ФМ» заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Белоруссия сейчас – это шлюз, через который украинские товары переходят в Россию и наоборот – российские энергоресурсы через Белоруссию проходят на Украину. Здесь нужно добиться того, чтобы Белоруссия перестала выполнять роль какого-то контрабандиста. Если мы представляем из себя части союзного государства, если мы представляем из себя некий интеграционный союз, в том числе оборонный, то давайте тогда как-то согласовывать внешнюю политику. Надо определяться, признает Белоруссия Крым российским или не признает”, – сказал эксперт.

“Белоруссия осуществляет сотрудничество в области военно-промышленного комплекса с Украиной. Как это можно сейчас понять? Со страной, которая объявила Россию агрессором, которая разрывает с нами все договоры, которая едва ли не собирается начать против нас войну. Они вместе будут воевать, Лукашенко с Порошенко, против нас? Ну тогда мы не союзники. Надо поставить точки над «і», – резюмировал Безпалько.

Как ранее заявлял Богдан Безпалько, в Белоруссии формируют антирусскую идентичность.