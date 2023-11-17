В Москве предложили вместо запрета абортов вернуть бэби-боксы и поддержать беременных

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Возобновление темы о запрете абортов в России связано с усилением консервативной идеологии, а также является попыткой «отвлечения внимания» общественности от других острых тем.

Об этом в эфире радио «Косомольская правда» заявил главный редактор Информационного агентства «Аврора» Георгий Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас идёт какой-то накат на запрет абортов, одна новость за другой, и руководители регионов задумались об этом. С чем это связано?», – спросил ведущий.

«Здесь есть две причины. Первая – это то, что у нас на сегодняшний момент продолжается формирование некоего консервативного идеологического смысла, который продвигается во всех стратах российского общества. Второй смысл в том, что эта тема болезненна для американцев, для европейцев. Это такой наш симметричный ответ на те неприятности, которые на нас сыплются с Запада. И третье – такие темы отвлекают общественное внимание от социальных и других проблем. Потом что такие темы очень болезненны, и если начинается такое обсуждение, то люди переключаются на обсуждение этой острой, болезненной для многих темы», – считает Федоров.

Он подчеркнул, что для сокращения числа абортов нужны более сложные и комплексные меры, чем запрет и осуждение.

«Возможно, нужно возвращать так называемые бэби-боксы, когда человек мог бы оставить ребёнка. Я думаю, по этой линии надо идти. Ну и параллельно, если возможно, создать службу, чтобы женщина или девушка, которая попала в трудное положение незапланированной беременности, чтобы психологически её поддержать и вывести из этого состояния. Просто, иногда психологически девушки не понимают, что они делают. Есть страх перед родителями, перед тем, что она родит – и её все бросят. Во время беременности, особенно ранней, бывает токсикоз, и девушка может сделать какие-то глупости. Поэтому, я думаю, тут нужен комплексный подход», – подытожил Федоров.