В Москве предложили ввести «присягу лояльности» для переселенцев из Украины

07.12.2018, Москва, Владимир Гладков

Россия может с радостью принимать у себя жителей Украины, однако добрые намерения переселенцев должны быть скреплены присягой.

Такое мнение в эфире радио «Вести ФМ» высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С моей точки зрения, замечательно, если граждане Украины начнут переезжать в Россию. Это тоже хорошая мера, направленная то, чтобы эти люди работали не на украинское государство, а на наше российское. Здесь должны быть определенные ограничения. Например, человек должен приносить определенную присягу лояльности, должна быть какая-то бумага, что он действительно не собирается нарушать законы Российской Федерации, чего-то требовать от РФ и приносит ей присягу лояльности. В США давно такая существует и никого это не смущает абсолютно. Если ты едешь в США на ПМЖ, то ты, соответственно, принимаешь присягу», – пояснил он.

Напомним, как ранее заявлял Богдан Безпалько, все больше молодых и трудоспособных жителей Украины хотят переехать в Россию, при этом количество желающих растет даже на Западной Украине.