07.10.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Белоруссия, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина
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В Москве предложили ввести санкции против Лукашенко за шашни с Зеленским

Таких «союзников», как Белоруссия, президент которой Александр Лукашенко позволяет себе «камеди-батл» на Форуме регионов в Житомире с президентом Украины Владимиром Зеленским, те же США давно бы уже придушили санкциями.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии, политолог Семен Багдасаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я с возмущением смотрю на этого нашего главного союзника, господина Лукашенко. Он, говорят, крупнейший производитель лобстеров, креветок и сейчас, оказывается, добытчик нефти! Просто крупнейший во всём.

И, если санкции вводить (против Украины – ред.), мы не должны забывать о таких «союзниках». Как делают американцы? Им наплевать, кто союзник, кто не союзник. Они говорят: против Ирана такие-то санкции, нарушите – мы против вас введём санкции, и все тихо сидят. Вот этим надо заниматься, это главное для нас», – заявил Багдасаров.

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