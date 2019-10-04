В Житомире состоялся камеди-батл президентов Украины и Белоруссии

04.10.2019, Москва, Елена Острякова

Речи президентов Украины и Белоруссии на Форуме регионов в Житомире по форме напоминали выступления комиков в «Камеди Клаб», а по содержанию – сплетни мелких клерков, плетущих интриги против начальника в курилке. Лукашенко вел себя явно не как союзник России. Правда, и Зеленский сильно уступал по уровню мрачной злобы своему предшественнику. Больше хихикал.







Когда президенты вышли из автомобилей, журналисты окружили одного Зеленского и начали задавать ему вопросу по внутриукраинской повестке. Лукашенко наблюдал за этим со стороны в одиночестве. Только когда лидеры двинулись ко входу, кто-то из активистов вспомнил о госте из Белоруссии и прокричал: «Александр Григорьевич, спасибо, что не пустили россиян».

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Имелась в виду информация о том, что Минск отказал Москве в размещении военно-воздушной базе. Этот «неприятный» по определению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова эпизод имел место несколько лет назад, но белорусы умело напомнили о нем в СМИ накануне визита «батьки» на Украину.

Выступление президентов на форуме местами напоминало репризы юмористического шоу «95-го квартала», в котором раньше выступал украинский руководитель. Впрочем, Лукашенко эксплуатировал этот жанр задолго до встречи с Зеленским.



Лидеры двух стран резвились на сцене, комично чокаясь стаканами с минералкой, когда зачитывалась официальная информация о подписанных на форуме экономических договорах.

Зеленский смешно пытался сказать по-белорусски «поважный господарь», обращаясь к гостю. «Я еще тренируюсь», – оправдывался он. Впрочем, некоторые украинские словосочетания давались президенту Украины так же тяжело.

«Беларусь для нас очень теплые люди, очень теплые отношения. Я только что подумал, к кому все-таки ближе белорусы: русским или белорусам. Я не хочу ни в коем случае делить. Знаете, почему такая идея пришла? Я потом понял ответ на этот вопрос. Ответ в фамилиях уважаемых гостей из Белоруссии», – сказал Зеленский, намекая на окончания «ко» в фамилиях белорусского президента и вице-премьера Игоря Ляшенко.

Лукашенко при этом заливисто смеялся. Он выступал вторым.

«Могу сказать честно, чем теснее мы будем идти, чем дружнее будут наши государства, чем сплоченнее будем мы, тем большее сопротивление мы будем ощущать. Что бы ни заявляли политики вокруг нас и в мире, никто не позволит нам очень сильно дружить, потому что, к сожалению, мир действует по принципу: разделяй и властвуй», – заявил Лукашенко, заработав бурные аплодисменты украинского зала.

В этот момент белорусский президент решил сменить жанр стендапа на скетч.

«Тут много, Владимир Александрович, журналистов. Они точно истолкуют мои слова, что мы против России или Китая нацелены», – обратился Лукашенко к Зеленскому.

«А вы не стесняйтесь», – мгновенно включился в игру бывший резидент «95-го квартала».

Лукашенко радостно и заливисто засмеялся.

«Это шутка», – вставил Зеленский.

«Я вас за язык не тянул, я не стесняюсь», – ответил Лукашенко.

На этот раз покатился со смеху, громко аплодируя, Зеленский.

«Вы думаете, только там нас будут прессовать? Но и на Западе это не очень воспримут», – сказал Лукашенко.

Впрочем, своей следующей фразой белорусский президент показал, что имел в виду как раз таки Россию и Китай.

«Мы транзитные страны, торгуйте через нас, но помните, что у нас тоже есть свой интерес. Если мы, украинцы и белорусы сделаем что-то свое, солидный мирового уровня продукт, тогда с нами будут считаться. Мы не должны на коленях ползать ни перед кем», – сказал Лукашенко.

Видимо, продолжая говорить, он думал уже не о Зеленском, потому что вскоре ошибся, как говорится, по Фрейду.

«Владимир Александрович, вот эта площадка непосредственных контактов руководителей регионов России помогла нам…», – сказал Лукашенко.

«Украины», – вкрадчиво поправил его Зеленский.

«Я испугался, неужели я Владимир Владимирович сказал», – мгновенно парировал Лукашенко. Зал долго смеялся и хлопал.

«Слава богу, нет», – успокоил Зеленский.



Все это вместе с ритуальным поминанием украинским президентом Крыма и Донбасса, а также рядом смелых экономических инициатив Лукашенко, явно направленных против России, смотрелось как-то уж совсем неприлично для союзника. Видимо почувствовав это, Лукашенко решил отыграть назад и заговорил о выступлении украинской команды на Европейских играх, проходивших в Минске.

«Десятки тысяч людей приветствовали ваших спортсменов, наших украинцев и поздравляли с победой, – зал начал аплодировать, но Лукашенко огорошил продолжением, – И мы с Владимир Владимировичем тоже. Мы там были и приветствовали их стоя. Так что не все так плохо».