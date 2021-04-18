В Москве предупреждают, что Дебальцевский котел покажется «детским сном»

18.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Россия продемонстрировала США абсолютную готовность ответить на агрессию прямым, жёстким и большим военным столкновением.

Об этом в эфире телеканала «ТВЦ» заявил политолог Сергей Михеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас мне кажется, мы сыграли неплохо и поставили американцев в раскорячку, и они действительно вынуждены идти. Где-то они нас пытаются запихнуть в свой коридор, а где-то нам в этот раз удалось запихнуть их в тот коридор, который интересен нам.

Мы продемонстрировали абсолютную решимость к военным действиям, мы оказали, причём это на всех уровнях, начиная от информационного и заканчивая непосредственно военным, потому что если нужно будет, мы готовы к военному столкновению прямому, большому, жёсткому. Переброска войск в Крым, перебазирование огромного количества техники вдоль границы – совершенно очевидный сигнал к тому, что если вы собрались атаковать Донецк или Луганск, то вы получите такой котёл, который по сравнению с Дебальцево вам покажется детскими снами», – сказал Михеев.

Напомним, ранее в Израиле заявили, что Российская Федерация доказала, что ни одна страна в мире не может так оперативно перебросить большое количество войск на расстояние в несколько тысяч километров.