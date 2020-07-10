В Москве пригрозили Эрдогану последствиями за посягательство на древний собор

10.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Храм Святой Софии в Стамбуле, который сегодня имеет статус музея, но в скором времени будет перепрофилирован в мечеть, в различное время строился и поддерживался за российский счет и имеет важное значение для РФ. Если турецкое руководство варварски подойдет к его перепрофилированию и уничтожит древние православные фрески, Россия может найти себе союзников из числа оппозиционных действующей власти политиков.

Об этом в эфире телеканала «Спас» заявили российские эксперты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этот храм имеет особое значение, историческое, для нашей страны. Потому что там, начиная с XI века, сохранились граффити русских паломников. С XI века и дальше, вплоть до XV.

Кроме того, когда мы говорим об этом храме, мы должны знать, что очень много русских денег в свое время было вложено в его поддержание и строительство. Потому что русские, как раз великие князья московские, – и Симеон, и Василий I, на поддержание храма Святой Софии, когда он страдал, давали большие средства. Хотя сама Россия была тогда в очень трудном положении», – заявил президент исторического факультета МГУ, доктор исторических наук Сергей Карпов.

Его поддержал кандидат исторических наук Михаил Смолин, который утверждает, что что удержаться у власти нынешнему президенту Турции Реджепу Эрдогану во время попытки госпереворота в 2016 году помогла именно Россия.

«Я бы не стал изначально откидывать какой-либо политический функционал, насколько бы он не казался нецивилизованным. Я думаю, все зависит от того, в какой форме, – если мы говорим о принятии решения о переводе из музея в мечеть, все зависит, как мне кажется, от того, как это будет сделано, с каким пафосом это будет сделано и как это будет оформлено.

Потому что сам по себе перевод из музея в мечеть – это чисто политический шаг, за которым идут определенные изменения, прежде всего, для Турции. Если он решится на такой шаг, он должен начать еще дальше переделывать саму Турцию. Вряд ли внутри самой Турции это будет воспринято однозначно.

Поэтому здесь, мне кажется, России надо посмотреть на последствия, на то, к чему это приведет. Мы помним, что мы помогли Эрдогану не потерять власть в ситуации, когда происходил мятеж в отношении него. Если он будет дальше давить на турецкое общество в эту сторону, в сторону неоосманизма, то мы вполне найдем себе союзников в другой части Турции, не эрдогановской, и вполне можем с ними договориться», – заявил Смолин.

Ранее российский православный общественник Кирилл Фролов заявил, что турецкое руководство должно разрешить проводить в Святой Софии богослужения для христиан.