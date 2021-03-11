В Москве призвали демократизировать стремительным манёвром диктаторскую Украину

11.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ведёт себя как диктатор, так почему бы России по примеру США не насадить Киеву демократию.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила эксперт и психолог Вера Соловьева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский ведёт себя как диктатор и в связи с этим возникает риторический вопрос: почему бы России не поступить по примеру Америки и не принести директивным образом демократию на Украину, как это было сделано в Ливии и Ираке Америкой.

Гренада судилась о присоединении своих территорий 14 лет, я думаю, что если бы мы с Крымом ждали 14 лет, там бы вообще ничего от Крыма не осталось. Эти территории (ЛДНР – прим. ред.) нужно либо спасать присоединением, либо каким-то другим образом признавать непризнанные территории», – призвала Соловьева.

Напомним, ранее в Москве заявили, что попытка Владимира Зеленского предстать в образе маленького украинского диктатора, который цензурирует СМИ, интернет, громит политических оппонентов – обернется против украинского президента.