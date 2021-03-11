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11.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Политические репрессии, Произвол, Россия, Украина
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В Москве призвали демократизировать стремительным манёвром диктаторскую Украину

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ведёт себя как диктатор, так почему бы России по примеру США не насадить Киеву демократию.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила эксперт и психолог Вера Соловьева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский ведёт себя как диктатор и в связи с этим возникает риторический вопрос: почему бы России не поступить по примеру Америки и не принести директивным образом демократию на Украину, как это было сделано в Ливии и Ираке Америкой.

Гренада судилась о присоединении своих территорий 14 лет, я думаю, что если бы мы с Крымом ждали 14 лет, там бы вообще ничего от Крыма не осталось. Эти территории (ЛДНР – прим. ред.) нужно либо спасать присоединением, либо каким-то другим образом признавать непризнанные территории», – призвала Соловьева.

Напомним, ранее в Москве заявили, что попытка Владимира Зеленского предстать в образе маленького украинского диктатора, который цензурирует СМИ, интернет, громит политических оппонентов – обернется против украинского президента.

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