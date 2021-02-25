Проект «Наполеончик» погубит Зеленского

25.02.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Попытка Владимира Зеленского предстать в образе маленького украинского диктатора, который цензурирует СМИ, Интернет, громит политических оппонентов и т.п., – обернется против украинского президента.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Когда президент претендует на должность диктатора, когда он перетаскивает на себя полномочия, которые ему не свойственны – исполнительной власти, судебной власти, не надо удивляться тому, что все пришли под Офис президента. Теперь по любому поводу все будут приходить под Офис президента. Потому что если ты своим указом можешь решать вне конституционного поля вопросы, то, собственно, дело же касается суда – так, давай, иди и реши. Ты взял на себя эти функции, перетащил на себя эти полномочия. Поэтому удивляться здесь нечему», – объяснил Килинкаров.

По его словам, тюремный срок националиста-убийцы Сергея Стерненко будет всячески использоваться окружением Петра Порошенко, которое прекрасно осознает, что рискует само оказаться за решеткой.

«Митинги под Администрацией президента – это не борьба за Стерненко. Думаю, очень многим, кто там присутствовал, особенно организаторам этой акции, Стерненко что шёл, что ехал. Это борьба за власть, лишний раз люди вышли на эти майданы для того, чтобы указать место Зеленскому и обеспечить собственную безопасность. То есть, Турчинов, Яценюк, Аваков и многие другие не могут допустить того, чтобы украинская власть осудила Стерненко, чтобы потом не стать заложниками точно таких же решений. И они этим занимаются на протяжении всего этого периода времени», – отметил экс-депутат.